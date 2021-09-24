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منظمة ADHRB تدين الانتهاكات المرتكبة بحق سجناء البحرين من قبل القوات البحرينية

دانت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB)، في مداخلتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان، الإنتهاكات التي يتعرض لها سجناء البحرين، وعلى راسهم الشيخ زهير عاشور وعلي الوزير.
رمز الخبر: ۵۷۵۷۱
تأريخ النشر: 24 September 2021

موقع تابناك الإخباري_اثارت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB)، في مداخلتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان، القلق تجاه الإنتهاكات التي يتعرض لها سجناء البحرين، وعلى راسهم الشيخ زهير عاشور وعلي الوزير، من قبل القوات البحرينية.

والقت عضو في المنظمة مداخلة خلال اعمال المجلس، تطرقت فيها الى مآسي السجناء البحرينيين وما يتعرضون له من تعذيب ومضايقات.

وفيما يلي نص الكلمة:

"سيدتي الرئيسة، كانت الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في البحرين موضوع العديد من الإتصالات المشتركة من قبل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المكلفين بولايات بشأن الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وحرية الدين، والتعذيب. تضمنت أحدث الإتصالات المشتركة بتاريخ 24 أغسطس قضية مواطنين بحرينيين هما الشيخ زهير عاشور والسيد علي الوزير، اللذين تعرضا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والإهانات المنتظمة لمعتقداتهما الدينية، والاحتجاز التعسفي. كلاهما لم يتمكنا من الوصول إلى التمثيل القانوني ولم يحاكم كلاهما محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية.

يمثل هذان المواطنان البحرينيان قصص آلاف السجناء السياسيين الذين عانوا من الإنتهاكات نفسها، إن لم تكن أسوأ، لحقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم. الدكتور عبد الجليل السنكيس هو أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والأكاديمي الذي يستمر حاليًا بإضراب عن الطعام إحتجاجًا على الإعتداء على حريته في التعبير بينما يقضي عقوبة السجن المؤبد بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. إستهدفت الحكومة البحرينية الدكتور السنكيس بشكل متكرر بما في ذلك حرمانه من الرعاية الطبية الضروريّة له.

تصوّر الإتصالات المشتركة من مختلف المكلفين بالولاية، وكذلك إضراب الدكتور السنكيس عن الطعام، حقيقة الوضع داخل البحرين. يقع على عاتق مجلس حقوق الإنسان واجب التصدي لهذه الإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ولذلك نأمل أن يدين حكومة البحرين لعدم تحركها في هذا الصدد."


         

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