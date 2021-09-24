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جثمان رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يوارى الثرى بحضور تبون

شُيع الخميس في العاصمة الجزائرية جثمان رئيس الدولة ومجلس الأمة السابق عبد القادر بن صالح، الذي وافته المنية الأربعاء عن عمر ناهز 80 عاما، بمربع الشهداء، بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكبار الشخصيات.
رمز الخبر: ۵۷۵۷۰
تأريخ النشر: 24 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وصل امس الخميس الموكب الجنائزي لرئيس الجزائر السابق، عبد القادر بن صالح، إلى مقبرة العالية في مدينة الجزائر، حيث تم تشييع جثمانه بمربع الشهداء.

وشارك في تشييع الراحل والصلاة على جثمانه، عددا من الشخصيات الرسمية الجزائرية وعلى راسهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، ورئيس الوزراء وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، وأعضاء من الحكومة.

وتوفي رئيس الجزائر السابق، عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز 80 سنة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وجاءت وفاة بن صالح بعد أيام قليلة على وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي وافته المنية عامان بعد إعلان استقالته من منصبه.

وولد بن صالح في 24 نوفمبر 1941، بفلاوسن في ولاية تلمسان وزاول دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي.

والتحق سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطني الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني، انطلاقا من المغرب، ولم يبلغ بعد سنة الثامنة عشرة. والتحق بالسلك الدبلوماسي بعد الاستقلال، فشغل سفيرا للجزائر بالسعودية.

وعام 2019 تولى المرحلة الانتقالية التي أعقبت استقالة الرئيس السابق من منصبه الراحل عبد العزيز بوتفليقة، إلى أن تم تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون في ديسمبر.


         

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