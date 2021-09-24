رئيس الوزراء الأسترالي يلتقي نظيره الهندي لبحث سبل التعاون المشترك

التقى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريس نظيره الهندي ناريندرا مودي في نيويورك امس، على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، لبحث سبل التعاون المشترك.

موقع تابناك الإخباري_التقى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في الولايات المتحدة الامريكية أثناء زيارته التي يقوم بها حاليا مودي.

وخلال اللقاء الذي جرى امس الخميس، على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، تمت مناقشة أهم القضايا المشتركة بين الهند واستراليا.

كما بحث الرئيسان الأسترالي والهندي أهم الموضوعات والقضايا الأقليمية والدولية، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتمت بينهم مناقشة واسعة النطاق للعلاقات بين أستراليا والهند وتعميق الشراكة بين البلدين.