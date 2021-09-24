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الرئيس العراقي لوزير خارجية فرنسا:

العراق يواصل حربه ضد خلايا الإرهاب وترسيخ أمنه واستقراره

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراق يواصل حربه ضد خلايا الإرهاب وترسيخ أمنه واستقراره.
رمز الخبر: ۵۷۵۶۲
تأريخ النشر: 24 September 2021

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اليوم الجمعة،تلقتة "تابناك" أن صالح "استقبل في محل إقامته في نيويورك، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

وأشار البيان الى أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الفرنسية المتنامية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والمساهمة الفرنسية في دعم العراق في مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية".

وأكّد الرئيس صالح أن "العراق يتطلع إلى دعم الأصدقاء والحلفاء من أجل تعزيز أمنه وضمان استقراره ورفاهية شعبه، والعمل على نزع فتيل الأزمات في المنطقة، والتأكيد على الدور الحيوي للعراق في ذلك".

ولفت الى أن "العراق يواصل حربه ضد خلايا الإرهاب وترسيخ أمنه واستقراره والانفتاح الاقتصادي والتجاري، والعمل الوثيق في مجال حماية البيئة ومعالجة الآثار الكبيرة للتغير المناخي على المستوى الوطني وبالتنسيق الإقليمي والدولي".

من جانبه، أكد الوزير لودريان، التزام بلاده "بدعم أمن واستقرار العراق، وتعضِيد جهوده الكبيرة في تخفيف توترات المنطقة وضرورة عودة العراق لدوره المحوري فيها، وتعزيزَ التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

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