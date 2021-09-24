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وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ووزير الخارجية الروسي لافروف يلتقيان في نيويورك

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك امس، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.
رمز الخبر: ۵۷۵۵۸
تأريخ النشر: 24 September 2021

موقع تابناك الإخباري_عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك امس الخميس، لقاءا مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

وبحث الجانبان التطورات الاقليمية والدولية الاخيرة، اضافة الى علاقة روسيا بالولايات المتحدة الامريكية.

والتقى لافروف وكيسنجر آخر مرة عام 2019 في نيويورك أيضا، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة وآفاق تطويرها.

يذكر أن كيسنجر كان وزيرا للخارجية الأمريكية في السبعينات، وعايش الانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وكيسنجر سياسي مخضرمفي الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية، وهو من الخبراء الذين لديهم نفوذ لا ينضب في الدبلوماسية الأمريكية.

وكيسنجر معروف بمواقفه الداعمة للحوار بين واشنطن وموسكو، وخاصة على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

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