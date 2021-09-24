وزير الخارجية الروسي يدعو لحل مشكلة الجوع: موت الملايين من الجوع في العالم لم يعد مقبولا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن استمرار موت ملايين الأشخاص من الجوع في العالم، لم يعد مقبولا على خلفية تطور العلوم والتكنولوجيا.

موقع تابناك الإخباري_ وأضاف لافروف، في رسالة فيديو أرسلها إلى قمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية: "دعت روسيا باستمرار إلى إيجاد حل لمشكلة الجوع والقضاء على جميع أشكال سوء التغذية. ونرى أنه من غير المقبول، في ظل التطور الهائل للعلم والتكنولوجيا، استمرار موت الملايين في العالم من الجوع والمرض".

وذكر أن الوضع الصعب بالفعل في هذا المجال يتفاقم بسبب زيادة عدد وحجم الكوارث الطبيعية والنزاعات، وانتشار وباء كوفيد، فضلا عن انتشار الإجراءات التقييدية في التجارة.

وأشار لافروف إلى أن روسيا، تقوم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بتنفيذ سلسلة من مشاريع التغذية المدرسية بقيمة تزيد عن 120 مليون دولار.

وقال: "نحن نعتبر تنفيذ مشاريع التغذية المدرسية، أحد أكثر أشكال المساعدة فعالية".