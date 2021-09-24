النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون لتمويل "القبة الحديد"

وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة على مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية " القبة الحديد " ، بعد جدل أثير حول هذا الموضوع في بداية الأسبوع .
رمز الخبر: ۵۷۵۵۲
تأريخ النشر: 24 September 2021

وتمت الموافقة على النص بغالبية 420 صوتا مقابل تسعة (ثمانية ديموقراطيين وجمهوري واحد)، بينما امتنع نائبان ديموقراطيان عن التصويت. 
وعبرت رشيدة طليب وإلهان عمر، أول عضو مسلمة في الكونغرس، عن عدم موافقتهما على التمويل، مشيرتين إلى انتهاكات لحقوق الإنسان تُمارس ضد الفلسطينيين، وإلى التوسع الاستيطاني غير القانوني.
وبعد إقراره في مجلس النواب، يتعيّن على مجلس الشيوخ إقرار النصّ بدوره كي يُحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانوناً نافذاً. 
وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إن "اعتماد هذا النص يعكس الاتحاد الكبير للكونغرس، بين الحزبين والمجلسَين، حول أمن إسرائيل". 
وشددت على أن "مساعدة إسرائيل أمر حيوي، لأن أمن إسرائيل ضروري لأمن أميركا". 
وأشارت إلى أن "القبة الحديد نظام دفاعي بحت"، في موقف يبدو أنه يأتي ردا على انتقادات الديموقراطيين المعارضين لتمويله.
بعد التصويت، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مجلس النواب الأميركي على "دعمه الهائل لإسرائيل والتزامه حيال أمنها". 
وقال في بيان إن "كل من يحاول الاعتراض على هذا الدعم، تلقى اليوم ردا حاسما". 
وفي وقت لاحق تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن هاتفيا مع وزیر الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وناقش معه "التطورات الإقليمية بما في ذلك الحاجة إلى وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني"، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية في بيان. 
كما "شكر الوزير غانتس الوزير أوستن على الدعم المستمر للإدارة الأميركية والبنتاغون لعمليات تزويد إسرائيل بالوسائل اللازمة لما وصفها بالدفاع عن نفسها ومواطنيها، حسب البنتاغون.
في وقت سابق هذا الأسبوع، أثار الديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي عاصفة من ردود الفعل الغاضبة بعدما سحبوا من مشروع قانون آخر مبلغ مليار دولار لتمويل نظام "القبة الحديد".
وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإنّ الديموقراطيين سحبوا هذا المبلغ من مشروع قانون مخصّص لتمويل الحكومة الفدرالية بعد ضغوط مارسها عليهم نواب من الجناح اليساري للحزب رفضوا أن يتمّ الربط في نصّ واحد بين القبّة الحديد وتمويل حكومتهم.

المصدر:فارس 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رفع راية تحمل أعلام الدول والجنسيات المشاركة في زيارة الأربعين
الإحتلال يسعى إلى افراغ المسجد الاقصى من المسلمين
أهالي شهداء انفجار المرفأ من أمام قصر العدل: لرفع الحصانات عن اي استدعاء في وجه أي كان
نداء الأقصى.. افتتاح أول موكب فلسطيني على طريق مسيرة الأربعين المليونية
وحدة النازحين تبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة آلية تنفيذ المشاريع والبرامج الانسانية
الرئيس السيسي يستقبل أبطال مصر البارالمبيين المشاركين بالألعاب البارالمبية في طوكيو 2020
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة ومؤسسة القدس تحذر من عدوان غير مسبوق
رئيس جنوب إفريقيا: لا عدالة ولا سلام دون تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال
عون يبحث مع وزير الطاقة واقع المحروقات في البلاد
بلينكن: ندرك أن المصالحة مع فرنسا ستستغرق وقتا وتتطلب عملا دؤوبا
منظمة ADHRB تدين الانتهاكات المرتكبة بحق سجناء البحرين من قبل القوات البحرينية
جثمان رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يوارى الثرى بحضور تبون
رئيس الوزراء الأسترالي يلتقي نظيره الهندي لبحث سبل التعاون المشترك
الدفاع المكلل بالنصر والعزة يستمرّ للشعب الإيراني.. وطرد أميركا من المنطقة أمر مؤكد
الكاظمي يدعو لتحقيق أقصى درجات الانسيابية للعملية الانتخابية ويناقش الخطة الأمنية للأربعينية
نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي
في لقاءه مع امیر عبداللهيان؛ وزير الخارجية السوري يشيد بالدعم الايراني لسوريا
بالصور: استعراض بحري لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي
سقوط مروحية مسيرة للجيش الاحتلال الاسرائيلي داخل الأراضي السورية
موكب نداء الأقصى يشارك في مسيرة الأربعين: قدمنا من فلسطين لنستبشر خيرا
وفد من علماء الدين الفلسطينيين يؤكد من كربلاء أن "إسرائيل" إلى زوال
سلطات البلاد تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية
عشرات المهاجرين المستائين من ترحيلهم من الولايات المتحدة يشتبكون مع السلطات
الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تحديات الإرهاب والصحة والبيئة
الجيش يخلي حواجزه عند مداخل الضاحية لبعض الوقت قبل أن يعيد إليها بضعة عناصر
بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا
المقداد يبحث في نيويورك مع وزراء خارجية إيران وعُمان والعراق تعزيز العلاقات في مختلف المجالات
واعد للأسرى: غدا يوم غضب بوجه الاحتلال.. وجريمة اغتيال الأسير مسالمة ليست الأولى
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات
وزير الخارجية الايراني لنظيره الفنزويلي: طهران لا تضع أي قيود على توسيع العلاقات مع فنزويلا