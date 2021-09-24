علماء دين يتقدمهم وفد علماء فلسطين يفتتحون موكب نداء الاقصى على طريق زيارة الأربعين

افتتح عدد من علماء الدين المسلمين، يتقدمهم وفد من علماء فلسطين، موكب نداء الأقصى، اليوم الخميس، الذي يشارك في مسيرة الأربعين على الطريق بين مدينتي النجف وكربلاء.

افتتح عدد من علماء الدين المسلمين، يتقدمهم وفد من علماء فلسطين، موكب نداء الأقصى، اليوم الخميس، الذي يشارك في مسيرة الأربعين على الطريق بين مدينتي النجف وكربلاء.

ويرفع الموكب شعارات تحرير فلسطين والقدس، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، فيما يذكر الملايين المشاركين بمسيرة "المشاية" ف زيارة الأربعين، بالارتباط المادي والروحي بين عاشوراء وقضية فلسطين.

ويوم أمس الأربعاء، أكد وفد علماء فلسطين من العتبة الحسينية أن "إسرائيل" إلى زوال، وردد من داخل الصحن الحسيني، حيث شارك في زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) هتافات منددة بـ"إسرائيل" والولايات المتحدة، مؤكداً على وحدة المسلمين.

وقال عضو تجمع علماء المسلمين الشيخ جهاد الساعدي لتابناك اليوم إن "قضية الإمام الحسين هي قضية المظلومين ... يربطها بقضية فلسطين والأقصى الكثير".

وأضاف: "يبرط هاتين القضيتين رابط نسبي، رابط شرفاء فلسطين وهم يعودون إلى جدنا الإمام علي (ع) وفاطمة الزهراء (ع) والحسن (ع) والحسين (ع) وزينب (ع)".

بدوره لفت رئيس اتحاد التلفزيونات العراقية السيد حميد الحسيني إلى أن "نداء تحرير الأقصى ينطلق اليوم من حناجر عراقية"، وتوجه إلى علماء فلسطين والشعب الفلسطيني بالقول: "سنأتي إليكم إن شاء الله زحفا كما علمنا الإمام الحسين (ع)".

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال في عيد المقاومة والتحرير إن "أي مس بالقدس يعني حرباً إقليمية"، موضحاً أنه "حين يدرك الإسرائيلي أنه أمام هذه المعادلة فسيعرف أن أيّ خطوة ستكون نتيجتها زوال كيانه".



