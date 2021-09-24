فعاليات في صنعاء تندد باستمرار الحرب والحصار على اليمن

دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، حسين مقبولي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وأحرار العالم للضغط على قوى التحالف السعودي لرفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

موقع تابناك الإخباري _وفي كلمة له خلال لقاء موسع لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة إب اليوم الخميس، لإدانة جريمة قتل المغترب عبد الملك السنباني وللمطالبة برفع الحصار عن اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي، طالب مقبولي برفع الحصار عن كافة المطارات والمواني اليمنية باعتباره واجب إنساني وأخلاقي.

واعتبر مقبولي خلال اللقاء الذي جرى بحضور وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني ومحافظ إب عبدالواحد صلاح ونائب وزير المياه حنين الدريب ورئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي عبدالعزيز الصوفي، اعتبر أن إغلاق المطارات والموانئ اليمنية من قبل قوى التحالف يعد جريمة حرب مخالف لكافة المواثيق القوانين الدولية والانسانية.

من جانبه أشار محافظ إب إلى أن جرائم التحالف بحق اليمن أرضًا وانسانًا واستمرار الحصار واغلاق مطار صنعاء الدولي يؤكد مدى بشاعة التحالف ومؤامراته للنيل من الوطن وأخضاعه.

وأكد أن جريمة إغلاق مطار صنعاء الدولي وقتل السنباني تكشف الوجه الحقيقي لدول التحالف وأدواته الرخيصة تجاه الشعب اليمني الذي يتعرض لأعتى عدوان غاشم منذ سبع سنوات.

الى ذلك، أوضح رئيس الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي، حميد عنتر الدور الذي تضطلع به الحملة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لنشر مظلومية اليمن للعالم، مشيرًا إلى أن الحملة نفذت عدة أنشطة وفعاليات لوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.