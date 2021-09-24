النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

في حصيلة يومية تعدّ الأعلى.. تسجيل 14 وفاة بكورونا وعدد الإصابات يتجاوز حاجز الـ300 حالة

سجلت سوريا 14 وفاة بكورونا فيما تجاوز عدد الإصابات اليومية بالفيروس حاجز الـ300 حالة، في حصيلة يومية تعدّ الأعلى في البلاد منذ اندلاع الجائحة.
رمز الخبر: ۵۷۵۴۴
تأريخ النشر: 24 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت وزارة الصحة السورية أن أعداد الوفيات بالفيروس ارتفعت إلى 2172 بعد تسجيل 14 حالة وفاة اليوم، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 31741 حالة بعد الإعلان عن تسجيل 315 إصابة اليوم، ارتفاعا من 278 حالة أمس.

بينما تم تسجيل 75 حالة شفاء، وهو ما رفع عدد حالات التعافي إلى 23298 حالة.

والإصابات الجديدة تركزت في محافظة اللاذقية بواقع 75 إصابة، تلتها دمشق بواقع 55 إصابة، ثم حلب بـ50 إصابة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل أعلى حصيلة منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 من آذار/مارس 2020، وقال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة توفيق حسابا إن تلك الحصيلة "تعكس الحالة الصحية لمن أجريت لهم المسحات فقط من مراجعي المشافي".

وأوضحت الوزارة أن أحد أسباب الارتفاع في الإصابات والأرقام المسجلة مقارنة مع الموجات السابقة يعود لتحسن القدرة المخبرية والتشخيصية وتوفرها في معظم المحافظات.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رفع راية تحمل أعلام الدول والجنسيات المشاركة في زيارة الأربعين
الإحتلال يسعى إلى افراغ المسجد الاقصى من المسلمين
أهالي شهداء انفجار المرفأ من أمام قصر العدل: لرفع الحصانات عن اي استدعاء في وجه أي كان
نداء الأقصى.. افتتاح أول موكب فلسطيني على طريق مسيرة الأربعين المليونية
وحدة النازحين تبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة آلية تنفيذ المشاريع والبرامج الانسانية
الرئيس السيسي يستقبل أبطال مصر البارالمبيين المشاركين بالألعاب البارالمبية في طوكيو 2020
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة ومؤسسة القدس تحذر من عدوان غير مسبوق
رئيس جنوب إفريقيا: لا عدالة ولا سلام دون تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال
عون يبحث مع وزير الطاقة واقع المحروقات في البلاد
بلينكن: ندرك أن المصالحة مع فرنسا ستستغرق وقتا وتتطلب عملا دؤوبا
منظمة ADHRB تدين الانتهاكات المرتكبة بحق سجناء البحرين من قبل القوات البحرينية
جثمان رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يوارى الثرى بحضور تبون
رئيس الوزراء الأسترالي يلتقي نظيره الهندي لبحث سبل التعاون المشترك
الدفاع المكلل بالنصر والعزة يستمرّ للشعب الإيراني.. وطرد أميركا من المنطقة أمر مؤكد
الكاظمي يدعو لتحقيق أقصى درجات الانسيابية للعملية الانتخابية ويناقش الخطة الأمنية للأربعينية
نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي
في لقاءه مع امیر عبداللهيان؛ وزير الخارجية السوري يشيد بالدعم الايراني لسوريا
بالصور: استعراض بحري لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي
سقوط مروحية مسيرة للجيش الاحتلال الاسرائيلي داخل الأراضي السورية
موكب نداء الأقصى يشارك في مسيرة الأربعين: قدمنا من فلسطين لنستبشر خيرا
وفد من علماء الدين الفلسطينيين يؤكد من كربلاء أن "إسرائيل" إلى زوال
سلطات البلاد تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية
عشرات المهاجرين المستائين من ترحيلهم من الولايات المتحدة يشتبكون مع السلطات
الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تحديات الإرهاب والصحة والبيئة
الجيش يخلي حواجزه عند مداخل الضاحية لبعض الوقت قبل أن يعيد إليها بضعة عناصر
بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا
المقداد يبحث في نيويورك مع وزراء خارجية إيران وعُمان والعراق تعزيز العلاقات في مختلف المجالات
واعد للأسرى: غدا يوم غضب بوجه الاحتلال.. وجريمة اغتيال الأسير مسالمة ليست الأولى
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات
وزير الخارجية الايراني لنظيره الفنزويلي: طهران لا تضع أي قيود على توسيع العلاقات مع فنزويلا