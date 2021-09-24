المحتجون يغلقون مطار بورتسودان شرق البلاد

موقع تابناك الإخباري_وأكد مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار خلال تصريحات صحفية، إغلاق مطار بورتسودان وتوقف الملاحة الجوية صباح يوم الخميس.

وأشار أوبشار إلى "عزلة الولاية برا وبحرا وجوا" بعد إغلاق الطرق البرية والموانئ البحرية والملاحة الجوية.

وعلى خلفية التقارير عن إعادة فتح مطار بورتسودان، قال إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إنه يعتذر عما ورد بشأن عودة مطار بورتسودان للخدمة، وأكد أن المطار "خارج الخدمة حتى إشعار آخر".

وأضاف أنه "في إطار التصعيد الثوري المعلن والمنفذ منذ يوم 17 سبتمبر يعلن المجلس إيقاف حركة الباصات السفرية والعربات الخاصة من مساء اليوم إلى حي إشعار آخر".

ولليوم السابع، يغلق المجلس القبلي الموانئ كافة على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، رفضاً لـ"مسار الشرق" المضمن في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بين الحكومة وحركات مسلحة متمردة.

ويشتكي المجلس تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار، وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية به.

وفي 5 يوليو/تموز الماضي، أغلق المجلس الطريق بين الخرطوم وبورتسودان لمدة ثلاثة أيام، قبل إرسال الحكومة وفداً وزارياً في 17 من الشهر ذاته للتفاوض معهم حول مطالبهم، لكن من دون الاستجابة لها، حسب تصريحات لقيادات المجلس.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام.