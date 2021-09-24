البرهان واوباسانجو يبحثان تعزيز الأمن في القرن الافريقي

إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لشؤون القرن الأفريقي السيد اولوسيجون اوباسانجو، في مكتبه بالخرطوم مساء اليوم الخميس.

موقع تابناك الإخباري_وقال اوباسانجو في تصريح صحفي عقب اللقاء ان زيارته للسودان في هذا التوقيت بغرض إجراء مشاورات مع رئيسي مجلس السيادة والوزراء بإعتبار أن السودان عضو مهم في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد ويلعب دورًا مهمًا وأساسيًا في تعزيز الأمن وتحقيق السلام والإستقرار والحوار السياسي في منطقة القرن الأفريقي للعمل سويًا من أجل تحقيق النمو الإقتصادي لرفاهية شعوبها.

وأضاف اوباسانجو أنه بدأ لقاءات ومشاورات مع قادة الإقليم والمنطقة ومن ضمنهم القادة السودانيين واتفقوا على العمل سويًا من أجل عملية إعادة الإستقرار والأمن لمنطقة القرن الأفريقي وإيجاد الحلول والمعالجات لوقف الحروب والنزاعات والأزمات والصراعات بالمنطقة وبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة ودعم روح الحوار السياسي بشكل عام.