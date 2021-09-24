النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

البرهان واوباسانجو يبحثان تعزيز الأمن في القرن الافريقي

إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لشؤون القرن الأفريقي السيد اولوسيجون اوباسانجو، في مكتبه بالخرطوم مساء اليوم الخميس.
رمز الخبر: ۵۷۵۴۱
تأريخ النشر: 24 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال اوباسانجو في تصريح صحفي عقب اللقاء ان زيارته للسودان في هذا التوقيت بغرض إجراء مشاورات مع رئيسي مجلس السيادة والوزراء بإعتبار أن السودان عضو مهم في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد ويلعب دورًا مهمًا وأساسيًا في تعزيز الأمن وتحقيق السلام والإستقرار والحوار السياسي في منطقة القرن الأفريقي للعمل سويًا من أجل تحقيق النمو الإقتصادي لرفاهية شعوبها.

وأضاف اوباسانجو أنه بدأ لقاءات ومشاورات مع قادة الإقليم والمنطقة ومن ضمنهم القادة السودانيين واتفقوا على العمل سويًا من أجل عملية إعادة الإستقرار والأمن لمنطقة القرن الأفريقي وإيجاد الحلول والمعالجات لوقف الحروب والنزاعات والأزمات والصراعات بالمنطقة وبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة ودعم روح الحوار السياسي بشكل عام.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رفع راية تحمل أعلام الدول والجنسيات المشاركة في زيارة الأربعين
الإحتلال يسعى إلى افراغ المسجد الاقصى من المسلمين
أهالي شهداء انفجار المرفأ من أمام قصر العدل: لرفع الحصانات عن اي استدعاء في وجه أي كان
نداء الأقصى.. افتتاح أول موكب فلسطيني على طريق مسيرة الأربعين المليونية
وحدة النازحين تبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة آلية تنفيذ المشاريع والبرامج الانسانية
الرئيس السيسي يستقبل أبطال مصر البارالمبيين المشاركين بالألعاب البارالمبية في طوكيو 2020
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة ومؤسسة القدس تحذر من عدوان غير مسبوق
رئيس جنوب إفريقيا: لا عدالة ولا سلام دون تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال
عون يبحث مع وزير الطاقة واقع المحروقات في البلاد
بلينكن: ندرك أن المصالحة مع فرنسا ستستغرق وقتا وتتطلب عملا دؤوبا
منظمة ADHRB تدين الانتهاكات المرتكبة بحق سجناء البحرين من قبل القوات البحرينية
جثمان رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يوارى الثرى بحضور تبون
رئيس الوزراء الأسترالي يلتقي نظيره الهندي لبحث سبل التعاون المشترك
الدفاع المكلل بالنصر والعزة يستمرّ للشعب الإيراني.. وطرد أميركا من المنطقة أمر مؤكد
الكاظمي يدعو لتحقيق أقصى درجات الانسيابية للعملية الانتخابية ويناقش الخطة الأمنية للأربعينية
نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي
في لقاءه مع امیر عبداللهيان؛ وزير الخارجية السوري يشيد بالدعم الايراني لسوريا
بالصور: استعراض بحري لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي
سقوط مروحية مسيرة للجيش الاحتلال الاسرائيلي داخل الأراضي السورية
موكب نداء الأقصى يشارك في مسيرة الأربعين: قدمنا من فلسطين لنستبشر خيرا
وفد من علماء الدين الفلسطينيين يؤكد من كربلاء أن "إسرائيل" إلى زوال
سلطات البلاد تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية
عشرات المهاجرين المستائين من ترحيلهم من الولايات المتحدة يشتبكون مع السلطات
الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تحديات الإرهاب والصحة والبيئة
الجيش يخلي حواجزه عند مداخل الضاحية لبعض الوقت قبل أن يعيد إليها بضعة عناصر
بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا
المقداد يبحث في نيويورك مع وزراء خارجية إيران وعُمان والعراق تعزيز العلاقات في مختلف المجالات
واعد للأسرى: غدا يوم غضب بوجه الاحتلال.. وجريمة اغتيال الأسير مسالمة ليست الأولى
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات
وزير الخارجية الايراني لنظيره الفنزويلي: طهران لا تضع أي قيود على توسيع العلاقات مع فنزويلا