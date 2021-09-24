عقب لقائه مسؤولاً في الخارجية الالمانية.. البرهان يشيد بمواقف المانيا الداعمة للسودان

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمواقف ألمانيا الداعمة للسودان ووقوفها المستمر مع إنجاح عملية الإنتقال الديمقراطي بالبلاد.

موقع تابناك الإخباري_وخلال لقائه مدير مكتب أفريقيا جنوب الصحراء والساحل بالخارجية الألمانية، السفير روبرت دوقلار، بالقصر الجمهوري اليوم الخميس، أكد البرهان الإلتزام بالعمل لإنجاح عملية الإنتقال السياسي بالبلاد وفق مقتضيات الشراكة التي أقرتها الوثيقة الدستورية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستواصل دورها فى دعم الفترة الانتقالية وحمايتها.

من جانبه، أوضح دوقلار في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق للأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين إلى جانب سير الفترة الإنتقالية.

وأضاف دوقلار أن ألمانيا ستواصل وقوفها ودعمها للسودان للسير فى طريق الديمقراطية والإزدهار، مشيرًا إلى أن بلاده تجمعها علاقات صداقة قديمة مع السودان بدأت منذ أن نال إستقلاله في خمسينات القرن الماضي.

وعبّر عن ثقته وتفاؤله بمواصلة الحكومة الألمانية التي سوف تتشكل بعد الإنتخابات التي ستجرى في ألمانيا الأحد القادم، تعاونها ودعمها للسودان.