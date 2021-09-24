حزب الله يعلن عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من إيران إلى مرفأ بانياس

أعلن حزب الله، في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الاسلامية في إيران عند الساعة العاشرة من مساء الخميس ‏23-09-2021 إلى مرفأ بانياس السوري.

ویقول حزب الله إن شحنات الوقود ستخفف أزمة طاحنة في مجال الطاقة بلبنان .

من جهة اخرى افادت مصادر مطلعة بعبور القافلة الخامسة من صهاريج المازوت الإيراني الحدود السورية إلى لبنان.

ووصلت الثلاثاء القافلة الرابعة وسبقتها الأسبوع الماضي 3 قوافل من المازوت الذي اتفق حزب الله مع إيران على توريده إلى لبنان.

وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إن قرار إدخال المحروقات الإيرانية إلى لبنان، قرار "وطني بامتياز"، مضيفا أن "قرار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إدخال هذه المحروقات كسر الحصار وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم".

بدوره، قال مدير شركة الأمانة للمحروقات أسامة عليق إنه سيتم تفريغ المازوت الإيراني في خزانات الشركة في بيروت والجنوب والبقاع والشمال، على أن يبدأ توزيعه على مستحقيه حسب الأولويات التي حددها حسن نصر الله.

وكان السيد حسن نصر الله قد حدد الأسبوع الماضي موعدا لنقل المشتقات النفطية إلى البقاع اللبناني، وأكد أن كل الرهانات التي شككت في تحقيق الوعد وأملت أن يستهدف الإسرائيليون البواخر، سقطت.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.