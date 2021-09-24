النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

حزب الله يعلن عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من إيران إلى مرفأ بانياس

أعلن حزب الله، في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الاسلامية في إيران عند الساعة العاشرة من مساء الخميس ‏23-09-2021 إلى مرفأ بانياس السوري.
رمز الخبر: ۵۷۵۳۴
تأريخ النشر: 24 September 2021

ویقول حزب الله إن شحنات الوقود ستخفف أزمة طاحنة في مجال الطاقة بلبنان .

من جهة اخرى افادت مصادر مطلعة بعبور القافلة الخامسة من صهاريج المازوت الإيراني الحدود السورية إلى لبنان.

ووصلت الثلاثاء القافلة الرابعة وسبقتها الأسبوع الماضي 3 قوافل من المازوت الذي اتفق حزب الله مع إيران على توريده إلى لبنان.

وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إن قرار إدخال المحروقات الإيرانية إلى لبنان، قرار "وطني بامتياز"، مضيفا أن "قرار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إدخال هذه المحروقات كسر الحصار وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم".

بدوره، قال مدير شركة الأمانة للمحروقات أسامة عليق إنه سيتم تفريغ المازوت الإيراني في خزانات الشركة في بيروت والجنوب والبقاع والشمال، على أن يبدأ توزيعه على مستحقيه حسب الأولويات التي حددها حسن نصر الله.

وكان السيد حسن نصر الله قد حدد الأسبوع الماضي موعدا لنقل المشتقات النفطية إلى البقاع اللبناني، وأكد أن كل الرهانات التي شككت في تحقيق الوعد وأملت أن يستهدف الإسرائيليون البواخر، سقطت.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رفع راية تحمل أعلام الدول والجنسيات المشاركة في زيارة الأربعين
الإحتلال يسعى إلى افراغ المسجد الاقصى من المسلمين
أهالي شهداء انفجار المرفأ من أمام قصر العدل: لرفع الحصانات عن اي استدعاء في وجه أي كان
نداء الأقصى.. افتتاح أول موكب فلسطيني على طريق مسيرة الأربعين المليونية
وحدة النازحين تبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة آلية تنفيذ المشاريع والبرامج الانسانية
الرئيس السيسي يستقبل أبطال مصر البارالمبيين المشاركين بالألعاب البارالمبية في طوكيو 2020
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة ومؤسسة القدس تحذر من عدوان غير مسبوق
رئيس جنوب إفريقيا: لا عدالة ولا سلام دون تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال
عون يبحث مع وزير الطاقة واقع المحروقات في البلاد
بلينكن: ندرك أن المصالحة مع فرنسا ستستغرق وقتا وتتطلب عملا دؤوبا
منظمة ADHRB تدين الانتهاكات المرتكبة بحق سجناء البحرين من قبل القوات البحرينية
جثمان رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يوارى الثرى بحضور تبون
رئيس الوزراء الأسترالي يلتقي نظيره الهندي لبحث سبل التعاون المشترك
الدفاع المكلل بالنصر والعزة يستمرّ للشعب الإيراني.. وطرد أميركا من المنطقة أمر مؤكد
الكاظمي يدعو لتحقيق أقصى درجات الانسيابية للعملية الانتخابية ويناقش الخطة الأمنية للأربعينية
نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي
في لقاءه مع امیر عبداللهيان؛ وزير الخارجية السوري يشيد بالدعم الايراني لسوريا
بالصور: استعراض بحري لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي
سقوط مروحية مسيرة للجيش الاحتلال الاسرائيلي داخل الأراضي السورية
موكب نداء الأقصى يشارك في مسيرة الأربعين: قدمنا من فلسطين لنستبشر خيرا
وفد من علماء الدين الفلسطينيين يؤكد من كربلاء أن "إسرائيل" إلى زوال
سلطات البلاد تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية
عشرات المهاجرين المستائين من ترحيلهم من الولايات المتحدة يشتبكون مع السلطات
الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تحديات الإرهاب والصحة والبيئة
الجيش يخلي حواجزه عند مداخل الضاحية لبعض الوقت قبل أن يعيد إليها بضعة عناصر
بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا
المقداد يبحث في نيويورك مع وزراء خارجية إيران وعُمان والعراق تعزيز العلاقات في مختلف المجالات
واعد للأسرى: غدا يوم غضب بوجه الاحتلال.. وجريمة اغتيال الأسير مسالمة ليست الأولى
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات
وزير الخارجية الايراني لنظيره الفنزويلي: طهران لا تضع أي قيود على توسيع العلاقات مع فنزويلا