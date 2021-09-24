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الأسير محمد العارضة يوجه رسائل للمتضامنين معه ويتحدث عن ظروف اعتقاله

أرسل الأسير المعاد اعتقاله، محمد العارضة، أحد أبطال عملية "نفق الحرية"، اليوم الخميس، رسالة لكل المتضامنين ومن وقف معه ومع عائلته.
رمز الخبر: ۵۷۵۳۳
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أرسل الأسير المعاد اعتقاله، محمد العارضة، أحد أبطال عملية "نفق الحرية"، اليوم الخميس، رسالة لكل المتضامنين ومن وقف معه ومع عائلته.

وفي ما يلي نص الرسالة:
"إلى أهلنا الكرام في الـ 48 الذين وقفوا وتضامنوا معنا أحييكم من هنا أصدق تحية، نحن شعب واحد وقضيتنا واحدة.

إلى أهلنا في الضفة وغزة بكل المحافظات، حيث أثبتت كل محافظة أنها عصيه عن الكسر وهي الأم الحنون لأبنائها، أريد أن أخص بالذكر محافظة جنين القسام وأهل عرابة ويعبد وبئر الباشا وكفردان، ومخيم العزة والكرامة والبطولة، مخيم جنين.

أبعث سلامي الكبير الى أهلي في القدس الشريف الذين اعتكفوا في المسجد الأقصى طالبين من المولى عز وجل أن يحمينا وينجينا.

كل الكلمات والعبارات تبقى عاجزة عن وصف عظمة هذه الأمه وهذا الشعب.

وكذلك أرسل رسالة الى الأمة العربية والاسلامية، حيث كنت متابعاً في أيام الحرية لكل الإذاعات العربية ولحجم التضامن معنا وما نقله لي المحامي، أثبتم وبجدارة عظيم انتمائكم للقدس والمسجد الأقصى وأهل فلسطين وللأسرى.

وفي سياقٍ متصل، قال الأسير محمد العارضة: "أنا في الزنزانة نفسها معزول عن كل ما هو خارج جدران الزنزانة، بالذات آخر 9 أيام، 24 ساعة في الزنزانة، لا ألتقي أحد وأحاول التوجه من شباك الزنزانة الصغير للسجانين لجلب الماء وغيره، ويتم إدخال ودجّ وجبات الطعام من الطاقة السفلى للزنزانة".

وأضاف مخاطبًا الاحتلال: "عملنا هو حق مشروع، وأنا مسجون عندكم ليس بإرادتي ولا أوافق على قوانينكم، والظروف الحياتية في الزنزانة صعبة جدًا وباردة جدًا، ولم أبدل ملابس السجن وقميص" الشاباص" منذ اليوم الأول للاعتقال. أنا لست إرهابيًا، إنما أنتم محتلين وأنتم من تمارسون الإرهاب بحقنا كشعب فلسطيني، ونحن ندافع عن أنفسنا".

يذكر أنه في يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، تمكن ستة أسرى في سجن جلبوع، وجميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، من الفرار من السجن عبر نفق حفروه من داخل زنزانتهم، تمكنت سلطات الاحتلال بعد أيام من اعتقال أربعة منهم، وهم: محمود العارضة، ويعقوب غوادرة، وزكريا زبيدي، ومحمد العارضة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأحد الماضي، الأسيرين الأخرين، وهما: مناضل انفيعات، وأيهم كممجي.


         

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