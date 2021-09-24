النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

الجيش يخلي حواجزه عند مداخل الضاحية لبعض الوقت قبل أن يعيد إليها بضعة عناصر

أخلى الجيش اللبناني حواجزه عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت لبعض الوقت، فيما لاحظت وكالة يونيوز خلال جولة لمراسلها تخفيض عدد العناصر في جميع الحواجز التي عاد الجيش إليها لاحقا.
رمز الخبر: ۵۷۵۳۲
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وغاب عناصر الحواجز عن مواقعهم المعتادة على معظم الحواجز التي عادوا إليها، فباتت تمر السيارات دون أي توقف، فيما يكتفي عنصران على الأكثر بالوقوف في مكان قريب.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عصر اليوم، مقاطع فيديو تظهر إخلاء الحواجز والنقاط الأمنية التي كانت تشغلها وحدات الجيش اللبناني على مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت. وتعمم هذا المشهد على كل نقاط الجيش في الضاحية.

إلى هذا فقد اكتفت مصادر أمنية بالقول إن "ما يجري هو في إطار تخفيض عديد العناصر على الحواجز في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إجراءات لوجستية".

وعزت المصادر خطوة الجيش إلى "ضرورات عسكرية ولوجيستية"، من دون توضيح المزيد من التفاصيل.

يذكر أن المؤسسة العسكرية تعاني من تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان.

وحذر قائد الجيش جوزيف عون في خطاب ألقاه أمام ضباط في آذار/ مارس الماضي من أن الجنود "يعانون مثل باقي اللبنانيين". كما انتقد "صراحة" القيادة السياسية، والتي قال إنها أصيبت بالشلل بسبب الاقتتال الداخلي، ولم تفعل أي شيء تقريبا لمعالجة الأزمة. وأضاف "ماذا تنتظر؟ ما الذي تخطط القيادة لفعله؟ لقد حذرنا أكثر من مرة من مخاطر هذا الوضع".

وعدت هذه التصريحات حينها غير مسبوقة لضباط في الجيش، حيث لا يسمح لهم بالإدلاء بتصريحات سياسية.

وبفعل حصار أمريكي خانق، يتمثل بقيود وعقوبات على الاقتصاد اللبناني، وبعد عقود من فساد وسوء إدارة النخبة السياسية، بدأ الاقتصاد اللبناني في السقوط الحر في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، حيث انهار القطاع المصرفي الذي كان مزدهراً، وفقدت العملة حوالي 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء. وسقط أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر، فيما لم تعد تتعدى رواتب عناصر الجيش اللبناني الـ70 دولارا أمريكيا.

يذكر ان الجيش اللبناني كان قد ثبت حواجزه عند مداخل الضاحية في صيف 2013، خلال موجة التفجيرات الإرهابية التي ضربت الضاحية الجنوبية، على وقع الحرب في سوريا.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكاظمي يدعو لتحقيق أقصى درجات الانسيابية للعملية الانتخابية ويناقش الخطة الأمنية للأربعينية
غوتيريش يدعو إلى تغيير النظم الغذائية القائمة من أجل صالح الناس والكوكب
مفوضة حقوق الإنسان تحذر من تدهور كبير في حالة حقوق الإنسان عقب الانقلاب العسكري بميانمار
المنفي يؤكد أهمية الانتخابات للوصول لنظام ديمقراطي ويعلن عن مؤتمر دولي لدعم لاستقرار ليبيا
العراق يواصل حربه ضد خلايا الإرهاب وترسيخ أمنه واستقراره
وزير الداخلية من بعبدا: لا مانع من إجراء الإنتخابات النيابية قبل موعدها
منظمة الصحة العالميّة: "دلتا" آخذ بالإنتشار في لبنان وأفغانستان
انتخابات تشريعية الأحد تنهي 16 عاما من حكم ميركل
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ووزير الخارجية الروسي لافروف يلتقيان في نيويورك
السيسي: خطر المجاعة يهدد دول كثيرة خاصة افريقيا ويحد من قدرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
وزير الخارجية الروسي يدعو لحل مشكلة الجوع: موت الملايين من الجوع في العالم لم يعد مقبولا
الراعي بعد لقائه عون يدعو لعدم تدخل السياسيين في شؤون الحكومة
عبداللهيان يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون لتمويل "القبة الحديد"
ندوة عاشورائية في هرات بمشاركة قياديين من طالبان
نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي
في لقاءه مع امیر عبداللهيان؛ وزير الخارجية السوري يشيد بالدعم الايراني لسوريا
سقوط مروحية مسيرة للجيش الاحتلال الاسرائيلي داخل الأراضي السورية
وفد من علماء الدين الفلسطينيين يؤكد من كربلاء أن "إسرائيل" إلى زوال
بالصور: استعراض بحري لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي
سلطات البلاد تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية
عشرات المهاجرين المستائين من ترحيلهم من الولايات المتحدة يشتبكون مع السلطات
الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تحديات الإرهاب والصحة والبيئة
وزيرا الخارجية الايراني والكرواتي يناقشان الاتفاق النووي وتطورات أفغانستان
المقداد يبحث في نيويورك مع وزراء خارجية إيران وعُمان والعراق تعزيز العلاقات في مختلف المجالات
الجيش يخلي حواجزه عند مداخل الضاحية لبعض الوقت قبل أن يعيد إليها بضعة عناصر
موكب نداء الأقصى يشارك في مسيرة الأربعين: قدمنا من فلسطين لنستبشر خيرا
وزير الخارجية الايراني لنظيره الفنزويلي: طهران لا تضع أي قيود على توسيع العلاقات مع فنزويلا
طهران وأنقرة تتفقان على عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وأذربيجان وتركيا في طهران
بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا