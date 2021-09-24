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قمة افتراضية حول كورونا تجمع قادة دول العالم بدعوة من واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، أن بلاده ستقدم 500 مليون جرعة من لقاح كورونا للبلدان النامية حول العالم.
رمز الخبر: ۵۷۵۳۱
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك في اجتماع قمة عقدها بايدن افتراضيا جمعت عددا كبيرا من قادة العالم، تم خلالها بحث سبل مكافحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنقوم بتوزيع 500 مليون جرعة من لقاحات كورونا على البلدان النامية".

والإثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اجتماع دولي بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، قادة دول العالم إلى دعم خطة تطعيم عالمية ضد كورونا، بما يشمل مضاعفة إنتاج اللقاح، وتطعيم نحو 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف 2022.

وبدأت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء، الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للدورة 76 لجمعيتها العامة، بحضور أكثر من 110 من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء (193 دولة).

وتتصدر قضايا تغير المناخ ووباء كورونا والأوضاع في أفغانستان جدول الأعمال الاجتماعات.

ويقول خبراء إن هناك حاجة إلى حوالي 11 مليار جرعة لتطعيم 70 في المئة على الأقل من سكان العالم.

ووضعت منظمة الصحة العالمية هدفا بحد أدنى قدره 40 في المئة من تغطية اللقاح في كل دولة بحلول نهاية عام 2021.

وبينما يرتفع معدل التطعيم في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع حيث تلقى جرعة واحدة على الأقل أكثر من نصف سكانها، فإن هذا المعدل لا يتجاوز في البلدان المنخفضة الدخل 2 في المئة، وفقا لبيانات من جامعة أكسفورد.

ولا تزال إمدادات اللقاحات عالميا متخلفة، لكن إنتاج اللقاحات عالميا انتعش في الأشهر القليلة الماضية.

ويقول مسؤولون في مبادرة كوفاكس، التي تدعمها منظمة الصحة العالمية للمساعدة في توزيع اللقاحات بشكل عادل، إن "الكثير من التبرعات التي تتلقاها تأتي بكميات صغيرة، وفي اللحظة الأخيرة، ولم يتبق إلا قليل من الوقت قبل انتهاء صلاحيتها".

ويزيد هذا صعوبة إيصال تلك الجرعات إلى من يحتاجها بشدة.

وإذا أراد الرئيس بايدن تحقيق هذا الهدف الطموح المتمثل في تطعيم العالم بحلول هذا الوقت من العام المقبل، فسيتعين عليه تغيير ذلك.


         

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