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رئيس الوزراء المكلف يعلن عن ائتلاف ثلاثي لتشكيل الحكومة

أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، أن أكبر 3 أحزاب من حيث النتائج في الانتخابات البرلمانية الماضية، ستشكل حكومة ائتلافية، وقال إن "برامج الأحزاب الـ 3 تتقاطع بشكل كبير وتتبنى نفس الأولويات بالشقين الاجتماعي والاقتصادي".
رمز الخبر: ۵۷۵۲۹
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأوضح أخنوش، الذي يشغل وزير الفلاحة والصيد البحري في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب ممثلين لحزبي الائتلاف الآخرين، أمس الأربعاء، أن الأحزاب الثلاثة ستعمل على اقتراح أسماء وزراء "تتمتع بالكفاءة والمسؤولية"، وسيعمل الائتلاف على "تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيكون خارطة طريق عمل التحالف".

وأضاف إن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية "هو توجه الإرادة الشعبية، كما عبرت عن ذلك نتائج الاقتراع، وكذلك القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي".

وكلّف ملك المغرب محمد السادس في العاشر من أيلول/سبتمبر أخنوش، وهو زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن جاء حزبه في صدارة الفائزين في الانتخابات بحصوله على 102 من 395 مقعداً في البرلمان.

ومن المقرر أن تشكل الأحزاب الثلاثة مجتمعة أغلبية مريحة إذ تشغل 270 مقعداً في البرلمان، في حين يتطلب الأمر 198 صوتاً لتمرير أي تشريع.

ويتعين أن يحصل أخنوش على موافقة الملك، الذي يملك القول الفصل في كافة القضايا المهمة، على تشكيلة الحكومة قبل إعلانها.

وقال رئيس الوزراء المكلف إن الأحزاب الثلاثة لديها اهتمام مشترك هو التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.


         

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