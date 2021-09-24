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الأكبر منذ بداية الشهر.. أكثر من 500 مستوطن يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت قوات الاحتلال سيدة وشابًا من باحاته.
رمز الخبر: ۵۷۵۲۶
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال أحد حراس الأقصى، إن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات كبيرة ومتتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية، وقدموا شروحات عن الهيكل المزعوم.

وأضاف أن الاقتحامات تمت بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، التي استدعت أحمد الدلال أحد حراس الأقصى، للتحقيق معه في مركز "القشلة".

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة رائدة سعيد، والشاب سيف القواسمي، خلال تواجدهما في باحات المسجد الأقصى المبارك، واقتادتهما إلى باب السلسة أحد أبواب الأقصى.

وكان نحو 600 مستوطن، اقتحموا الأقصى المبارك، أمس بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم اليومية للأقصى؛ بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل المزعوم" دعوات للمستوطنين المتطرفين لاقتحامه.

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