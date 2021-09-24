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سفينة للنقل السريع تابعة للأسطول الخامس الأمريكي ترسو في مرفأ بيروت

رست السفينة الأمريكية "USNS Choctaw County" في مرفأ بيروت، وذلك كجزء من تدريبات يجريها الأسطول الأمريكي، ووصفت بأنها "الأولى من نوعها في الأسطول الخامس".
رمز الخبر: ۵۷۵۲۵
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وبحسب بيان وزعته السفارة الأمريكية في بيروت، فقد وصلت سفينة USNS Choctaw County، وهي سفينة للنقل السريع، إلى لبنان يوم 20 أيلول/سبتمبر الحالي في زيارة كانت مقررة سابقا.

وقالت إن "هذه الزيارة التاريخية هي الأولى لسفينة بحرية أمريكية إلى قاعدة بحرية لبنانية، وهي تسلط الضوء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني"، مشيرة إلى أن "هذه الزيارة بإدارة القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT)، تعتبر جزءا من مهمة هذه القيادة التي تهدف إلى بناء قدرة البحرية اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، بما في ذلك تبادل الخبراء المتخصصين بين البحرية اللبنانية وطاقم القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية الذين يعملون على الاستجابة للكوارث، والصحة العامة، وإجراءات مكافحة الألغام، وطب الغوص، وقدرات البناء".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد لأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، إن "هذه فرصة جديدة للبحرية الأمريكية للعمل مع نظرائنا اللبنانيين.. نحن نستهل حقبة جديدة من تعزيز وتوسيع بناء القدرات في جميع أنحاء المنطقة".

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