مفوضية الانتخابات: لجنة الانتخابات استعدت لتأمين العملية الانتخابية

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ان اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قد استعدت بشكل كامل لتأمين العملية الانتخابية.

موقع تابناك الإخباري_وقال متحدث باسم مفوضية الانتخابات: هدفنا من إجراء المحاكاة بهذه العلانية والشفافية هو تأكيد إرادة المؤسسة على إجراء انتخابات ناجحة تكتسب مشروعيتها من دقة الإجراءات وصدق الجهود المبذولة لاجلها، فضلا عن استيعاب جميع الملاحظات الواردة إلينا من جمهور الناس ومن بعض الفاعلين في الرأي العام العراقي.

واكمل: يجدر هنا القول إن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قد استعدت بنحو غير مسبوق لحماية أمن الانتخابات ووضع كل الاحتياطات اللازمة لهذا اليوم المهم من أيام تشرين.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن امس الاربعاء، عن نجاح المحاكاة الثالثة للعملية الانتخابية، فيما اشار الى ان الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات.

وقد ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في بيان الأربعاء، أنَّ الموعد النهائي لانتهاء الحملة الدعائية للمرشحين هو يوم السبت الموافق في 9/10/2021، وذلك في بيانٍ أصدرته.

وذكرت المفوضية أنَّ "مجلس المفوضين قرر اليوم السماح للمرشحين المصادق على أسمائهم لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 بالدعاية الانتخابية لغاية الساعة الـ6 من صباح يوم السبت الموافق في 9/10/2021".

وأضافت أنَّ "ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (22) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، رقم (9) لسنة 2020، التي نصّت على أنَّ الدعاية الانتخابية الحرة حقٌّ مكفولٌ للمرشح بموجب أحكام هذا القانون، وتبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع".

كما أحصت مفوضية الانتخابات 21 تحالفاً سياسياً، إضافة إلى أحزاب وشخصيات مستقلة، سيخوضون الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشارت إلى أنَّ عدد المرشحين في الانتخابات يبلغ 3249، بينهم 951 امرأة.