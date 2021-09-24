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رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، يضم رئيس شركة نيسان إفريقيا مايك وايتفيلد، والرئيس التنفيذي لشركة سكودا العالمية توماس شافر، ونائب رئيس شركة بوش في إفريقيا ماركوس ثيل
رمز الخبر: ۵۷۵۲۱
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مسار دعم صناعة السيارات، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار الحافز النقدي للسيارات الكهربائية، وكذا إطلاق البرنامج التحفيزي لرد أعباء صادرات السيارات.

واضاف رئيس الوزراء، أن الخطوات التي اتخذتها مصر لدعم صناعة السيارات تأتي في إطار خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزاً إقليمياً واعداً للتصدير إلى السوق العالمية وبخاصة الدول الإفريقية، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي، الحوافز التي يتم منحها للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تجعل منها مقصداً مهماً للاستثمار العالمي، مؤكداً أن المنطقة جاهزة ومستعدة لاستقبال استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات.

وفي السياق، أكد رئيس وأعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات أن مصر تمتلك كل المقومات التي يمكن أن تجعل منها مركزاً واعداً لصناعة السيارات، مؤكدين أن مصر هي الاختيار الأفضل في الفترة القادمة.

واستعرض أعضاء الرابطة خطتهم ورؤيتهم لإقامة استثمارات كبيرة في مجال تصنيع السيارات في منطقة شرق بورسعيد، بالاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات في مصر وأفريقيا.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن مدبولي أبدى ترحيب الحكومة بعرض أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، مؤكداً أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى باهتمام ودعم لا محدود من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم فإنه فور الاتفاق على الخطوات التنفيذية للمشروع، فسوف يحظى باهتمام ورعاية على أعلى مستوى من الدولة، وهو الأمر الذي كان محل ترحيب كبير من جانب أعضاء الرابطة الأفريقية.

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