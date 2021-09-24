النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۸مشاهدات
‍ پ

المقداد يبحث مع وزيري خارجية فيتنام وقبرص تعزيز التنسيق والتعاون

تابع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث التقى بنظيره الفيتنامي، وي ثانه سون.
رمز الخبر: ۵۷۵۲۰
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وبحث الوزيران خلال اللقاء آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين ولا سيما أن هذا العام يتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأكدا ضرورة تعزيز التنسيق بينهما ومواصلة تبادل الدعم في المحافل الدولية.

كما التقى الوزير المقداد وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليديس، وأكد الوزيران رفضهما لأي محاولات للمساس بسيادة البلدين واستقلال ووحدة أراضيهما مشددين على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع الشعبين الصديقين في سورية وقبرص.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى سبل تعزيز التواصل الدبلوماسي والحوار بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار المقداد إلى استمرار احتلال تركيا لأجزاء من الأراضي السورية ودعمها المجموعات الإرهابية مستعرضاً في الوقت ذاته الآثار الكارثية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وحضر اللقاءين من الجانب السوري، نائب وزير الخارجية والمغتربين، بشار الجعفري، ومندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة، بسام صباغ، ومدير إدارة المكتب الخاص، عبدالله حلاق، وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكاظمي يدعو لتحقيق أقصى درجات الانسيابية للعملية الانتخابية ويناقش الخطة الأمنية للأربعينية
غوتيريش يدعو إلى تغيير النظم الغذائية القائمة من أجل صالح الناس والكوكب
مفوضة حقوق الإنسان تحذر من تدهور كبير في حالة حقوق الإنسان عقب الانقلاب العسكري بميانمار
المنفي يؤكد أهمية الانتخابات للوصول لنظام ديمقراطي ويعلن عن مؤتمر دولي لدعم لاستقرار ليبيا
العراق يواصل حربه ضد خلايا الإرهاب وترسيخ أمنه واستقراره
وزير الداخلية من بعبدا: لا مانع من إجراء الإنتخابات النيابية قبل موعدها
منظمة الصحة العالميّة: "دلتا" آخذ بالإنتشار في لبنان وأفغانستان
انتخابات تشريعية الأحد تنهي 16 عاما من حكم ميركل
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ووزير الخارجية الروسي لافروف يلتقيان في نيويورك
السيسي: خطر المجاعة يهدد دول كثيرة خاصة افريقيا ويحد من قدرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
وزير الخارجية الروسي يدعو لحل مشكلة الجوع: موت الملايين من الجوع في العالم لم يعد مقبولا
الراعي بعد لقائه عون يدعو لعدم تدخل السياسيين في شؤون الحكومة
عبداللهيان يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون لتمويل "القبة الحديد"
ندوة عاشورائية في هرات بمشاركة قياديين من طالبان
نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي
في لقاءه مع امیر عبداللهيان؛ وزير الخارجية السوري يشيد بالدعم الايراني لسوريا
سقوط مروحية مسيرة للجيش الاحتلال الاسرائيلي داخل الأراضي السورية
وفد من علماء الدين الفلسطينيين يؤكد من كربلاء أن "إسرائيل" إلى زوال
بالصور: استعراض بحري لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي
سلطات البلاد تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية
عشرات المهاجرين المستائين من ترحيلهم من الولايات المتحدة يشتبكون مع السلطات
الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تحديات الإرهاب والصحة والبيئة
وزيرا الخارجية الايراني والكرواتي يناقشان الاتفاق النووي وتطورات أفغانستان
المقداد يبحث في نيويورك مع وزراء خارجية إيران وعُمان والعراق تعزيز العلاقات في مختلف المجالات
الجيش يخلي حواجزه عند مداخل الضاحية لبعض الوقت قبل أن يعيد إليها بضعة عناصر
موكب نداء الأقصى يشارك في مسيرة الأربعين: قدمنا من فلسطين لنستبشر خيرا
وزير الخارجية الايراني لنظيره الفنزويلي: طهران لا تضع أي قيود على توسيع العلاقات مع فنزويلا
طهران وأنقرة تتفقان على عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وأذربيجان وتركيا في طهران
بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا