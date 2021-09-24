المقداد يبحث مع وزيري خارجية فيتنام وقبرص تعزيز التنسيق والتعاون

تابع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث التقى بنظيره الفيتنامي، وي ثانه سون.

موقع تابناك الإخباري_وبحث الوزيران خلال اللقاء آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين ولا سيما أن هذا العام يتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأكدا ضرورة تعزيز التنسيق بينهما ومواصلة تبادل الدعم في المحافل الدولية.

كما التقى الوزير المقداد وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليديس، وأكد الوزيران رفضهما لأي محاولات للمساس بسيادة البلدين واستقلال ووحدة أراضيهما مشددين على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع الشعبين الصديقين في سورية وقبرص.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى سبل تعزيز التواصل الدبلوماسي والحوار بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار المقداد إلى استمرار احتلال تركيا لأجزاء من الأراضي السورية ودعمها المجموعات الإرهابية مستعرضاً في الوقت ذاته الآثار الكارثية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وحضر اللقاءين من الجانب السوري، نائب وزير الخارجية والمغتربين، بشار الجعفري، ومندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة، بسام صباغ، ومدير إدارة المكتب الخاص، عبدالله حلاق، وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.