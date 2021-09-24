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السلطات السودانية تصادر جميع أصول حركة حماس على أراضيها

أعلنت السلطات ​السودان​ية، صباح اليوم الخميس، مصادرة جميع أصول حركة ​حماس​ الفلسطينية على أراضي السودان.
رمز الخبر: ۵۷۵۱۸
تأريخ النشر: 23 September 2021

أعلنت السلطات ​السودان​ية، صباح اليوم الخميس، مصادرة جميع أصول حركة ​حماس​ الفلسطينية على أراضي السودان.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن السلطات السودانية، أنها تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها. وأضافت أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا مهما لنشاطها.

وتضمنت أصول حركة حماس في السودان وفق المصادر، فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات.

وأوقف السودان كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها، وفق "رويترز".

يذكر أن مجلس السيادة في السودان كان قد كشف قبل ايام عن تفاصيل مهمة عن محاولة انقلاب فاشلة.

وقال المجلس في بيان مساء الثلاثاء إن محاولة الانقلاب قادها اللواء عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطاً برتب مختلفة، وعدد من ضباط الصف والجنود.

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