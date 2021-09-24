القوات المسلحة تعلن تحرير محافظة البيضاء بالكامل خلال 48 ساعة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استكمال تحرير ما تبقى من مناطق في محافظة البيضاء وذلك ضمن عملية أطلقت عليها اسم "فجر الحرية".

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، إن القوات اليمنية استطاعت خلال 48 ساعة فقط وبدعمٍ من قبائل البيضاء ورجالها، استطاعت تحرير مديريتي الصومعة ومسوره وأجزاء من مديرية مكيراس بمساحة إجمالية تقدر بـ 2700 كم مربع.

وأضاف العميد سريع ان العملية العسكرية "فجرُ الحرية"، استهدفت بالدرجة الأولى ما تبقى من مواقع لعناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش المرتبطة بالتحالف السعودي.

وتابع أنه خلال تقدم القوات اليمنية للقضاء على تلك العناصر، قام التحالف السعودي بشن أكثر من 30 غارة جوية في محاولة لدعم تلك العناصر وايقاف تقدمنا، الا انه كان للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير حضورٌ بارز بعشر عمليات استهدفت مواقع ومعسكرات ا"لأدوات التكفيرية مما يسمى بداعش والقاعدة".

وعن نتائج العملية، أوضح العميد سريع أنه تم تحرير الصومعة ومسوره وأجزاء من مديرية مكيراس بمساحة اجمالية تقدر بـ 2700 كم مربع، وبذلك تكون محافظة البيضاء قد تحررت بشكل كامل.

وأردف أن العملية أدت الى وقوع قرابة 225 من العناصر التكفيرية ومسلحي التحالف ما بين قتيل وجريح وأسير، فعدد القتلى بلغ 70 قتيلاً والمصابون 120 مصابًا والأسرى 40 أسيرًا، فضلاً عن تدمير 10 مدرعات وآليات مختلفة.

وقال إن القوات المسلحة اغتنمت عتاد عسكري كبير بين ذلك مدرعات وكذلك أسلحة متوسطة وخفيفة إضافة الى السيطرة على سبعة معسكرات تابعة للارهابيين، كما تمكنت من تحرير عدد من المواطنين الذين كانوا في قبضة تلك العناصر التكفيرية ومعتقلون لديها.

وأكدت القوات المسلحة ان أبناء البيضاء اليوم جنباً إلى جنب مع إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية وفي الأمن من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مناطقهم وحمايتها وهم يجددون مواقفهم الوفية وانتصارهم لمبادئهم وعزتهم وكرامتهم.

وشدّد العميد سريع على أن القوات المسلحة مستمرة في أداء واجبها الديني والوطني وفي مسيرتها الجهادية حتى يكتب الله للشعب اليمني النصر، مؤكدًا أنهم سيحررون كل البلد، ويستعيدون كل المناطق التي احتلتها قوى التحالف السعودي، كما ستضمن القوات المسلحة لليمن أن يكون حراً مستقلاً، لا يخضع لأي احتلال من أي عدوٍ خارجي، ولا يخضع لأي وصاية.