نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي

فازت المعلمة الفلسطينية نهى توفيق خالد حلس بلقب المعلم العالمي للعام 2021، من مؤسسة AKS" "Education Award في الهند.

موقع تابناك الإخباري_وتعمل المعلّمة نهى حلس وهي معلمة الكيمياء في مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات، التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب مدينة غزّة.

ونافس على لقب المعلّم العالمي للعام 2021 والتي تطلقها مؤسسة "AKS" ومقرها الهند، 26 ألف معلم على مستوى العالم، حيث تمكّنت المعلمة حلس من الفوز باللقب نظير أدائها المتميّز واعتمادها على أساليب مبتكرة في تدريس مادة الكيمياء.

وأعرب الدكتور عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم، عن فخره بهذا الانجاز الذي سجلته المعلمة حلس، مشيدا بجهودها في خدمة العملية التعليميّة.

وفي العام الماضي، كانت قد فازت أسماء مصطفى، معلمة اللغة الإنجليزية في مدرسة حليمة السعدية للبنات، بمديرية تعليم شمالي غزة، بلقب "المعلم العالمي لعام 2020" من مؤسسة AKS Education Award في الهند.