طوكيو ترحب بطلب تايوان للانضمام لاتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ

اعلن وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو ترحيب بلاده بطلب تايوان للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ التي تعرف بـ"CPTPP".

موقع تابناك الإخباري_وكان قد أعلن المتحدث باسم الحكومة التايوانية عن ذلك يوم أمس الأربعاء. وتحدث موتيغي إلى الصحفيين خلال زيارته إلى نيويورك.

وقال إن "تايوان شريك مهم جدا لليابان، ويتشاركان قيما أساسية مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون".

وأضاف موتيغي أنه "يعلم بقيام تايوان بجهود علنية بشأن طلبها الانضمام إلى الاتفاقية".

وقال إن "دول الاتفاقية بحاجة لفحص ما إذا كانت تايوان مستعدة لتحقيق جميع الشروط الصارمة للاتفاقية".

وأضاف أن اليابان ستأخذ بعين الاعتبار الظروف الإستراتيجية والقبول العام للتعامل مع طلب تايوان.