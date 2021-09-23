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الرئيس العراقي يبحث ورئيس الوزراء الكويتي تعزيز التعاون ودعم استقرار المنطقة

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الصباح سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، إلى جانب تنسيق المواقف لدعم أمن واستقرار المنطقة.
رمز الخبر: ۵۷۵۱۳
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وناقش صالح خلال استقباله الصباح في مقر إقامته في نيويورك بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية العراقية الكويتية وهي الآن في أفضل حالاتها.

وأكّد الرئيس العراقي حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع الكويت، وتعزيز التعاون المشتركة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن الجهود العراقية منصّبة على دعم أمنه واستقراره من خلال دعم استقرار المنطقة وتحقيق سلامها عبر التنسيق العربي والإقليمي والدولي.

من جانبه، أكّد رئيس الوزراء الكويتي مساعي بلاده نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ودعم أمن واستقرار العراق، مشيداً بالدور الذي يقوم به العراق في تخفيف توترات المنطقة، ومؤكداً وقوف الكويت إلى جانب العراق في هذه المساعي الحميدة.

وثمّن الصباح، دور العراق في تدعيم ركائز الاستقرار الدولي والإقليمي، مؤكداً حرص دولة الكويت الشقيقة على تعزيز أواصر العمل المشترك، وصولاً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، وخفض مصادر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

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