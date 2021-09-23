بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا

أعربت الصين أمس الاربعاء عن معارضتها لفرض الولايات المتحدة جولة جديدة من العقوبات على إثيوبيا.

موقع تابناك الإخباري_وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن الأمر التنفيذي الموقع من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الموافقة على جولة جديدة من العقوبات على إثيوبيا بسبب النزاع الداخلي في البلاد.

وقال إن الصين دائما ما تدعم وجوب الالتزام بالقانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية، في العلاقات بين الدول. كما تعارض الضغط الشديدة من خلال فرض العقوبات أو التهديد بفرض العقوبات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كما حث على أنه يتعين على الولايات المتحدة التعامل بحكمة مع القضايا المتعلقة بإثيوبيا وكذا لعب دور بناء في استعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وأضاف "نؤمن بأن إثيوبيا، بما أنها شريكة تعاونية هامة للصين في إفريقيا، فإنها لديها الحكمة والقدرة على حل الخلافات الداخلية بشكل مناسب، وكذلك نأمل في تمكنها من تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة السلام والاستقرار في أقرب وقت".