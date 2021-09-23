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البيت الأبيض يرد على "اعتذار" بايدن لماكرون على خلفية "أزمة الغواصات"

ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على سؤال حول "اعتذار" الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية "أزمة الغواصات" واتفاقية AUKUS المثيرة للجدل.
رمز الخبر: ۵۷۵۰۴
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي موجز صحفي يومي في البيت الأبيض، سأل أحد الصحافيين بساكي عما إذا كان بايدن "اعتذر لصديقه الفرنسي"، فردت بساكي مبينة أن "بادين اعترف خلال الاتصال الهاتفي بين الجانبين بأن المشاورات حول اتفاقية AUKUS كان من الممكن أن تكون أكثر تفصيلا".

وأضافت: "ركزت المكالمة الهاتفية على المسار الأمامي وعودة الأمور إلى طبيعتها والعمل المهم الذي يتعين علينا القيام به مع الفرنسيين في المستقبل".

هذا ودخلت أستراليا في شراكة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن الدفاع والأمن في AUKUS وأعلنت انسحابها من اتفاقية الغواصات مع شركة Naval Group الفرنسية.

ودعت الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 56 مليار يورو، والتي أطلق عليها اسم "عقد القرن"، إلى إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز باراكودا.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قرار أستراليا بخرق الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر" و "يقوض الثقة" بين الحلفاء.

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