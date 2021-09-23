الامم المتحدة: نرفض والمجتمع الدولي أي حديث عن تبديل الحكم المدني بالسودان إلى حكم عسكري

أكد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لدعم الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان فولكر بيرتس لدى لقاءه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الاربعاء، رفض المجتمع الدولى المتمثل فى مجلس الأمن و الأمين العام للأمم المتحدة وكل اصدقاء السودان لأى محاولة إنقلابية.

موقع تابناك الإخباري_أكد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لدعم الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان فولكر بيرتس لدى لقاءه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الاربعاء، رفض المجتمع الدولى المتمثل فى مجلس الأمن و الأمين العام للأمم المتحدة وكل اصدقاء السودان لأى محاولة إنقلابية.

كما جدد بيرتس الرفض القاطع لأي حديث يتعلق بتبديل الحكم المدني في السودان الى حكم عسكري وأي محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية والانتقال السلمي نحو الديمقراطية وتحقيق السلام الداخلي.

كما طالب فوبكر شركاء العملية السياسية والاجتماعية في السودان بضرورة الإلتزام بتنفيذ خط الانتقال السلمي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية والسعى لتطبيق بند الترتيبات الامنية في دارفور.

وأكد إستعداد الامم المتحدة لمساعدة السودان على إجراء عملية الانتقال السياسي السلمي والتحضيرات للإنتخابات في نهاية الفترة الإنتقالية .