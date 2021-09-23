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الرئيس صالح لعبداللهيان: العراق يسعى لان يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوب المنطقة

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، في مقر إقامته في نيويورك امس الاربعاء، وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة.
رمز الخبر: ۵۷۵۰۲
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وذكر بيان رئاسي ان الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والشعبين الجارين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتفعيل التفاهمات المبرمة في هذا الخصوص".

ونقل البيان عن الرئيس صالح قوله ان "العلاقات العراقية الايرانية مهمة للبلدين وكل المنطقة"، مشيراً الى "مساعي العراق من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان سلامها، وحرصه على ان يكون ساحةً لتلاقي مصالح شعوبها من اجل العمل والتنسيق المشترك في مواجهة تحديات الارهاب والاوضاع الصحية وخطر التغير المناخي".

واكد رئيس العراق "ان استقرار العراق وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة".

من جانبه، اكد عبد اللهيان دعم بلاده لامن واستقرار العراق، وتطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري، مشيداً بالجهود الدبلوماسية التي يقودها العراق من اجل تخفيف توترات المنطقة.

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