جونسون يدعو أمام الجمعية العامة للامم المتحدة الى لتعزيز الجهود للتصدي إلى تغير المناخ

طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من زعماء العالم "أن يكبروا" ويتعاملوا مع تغير المناخ ، حيث يواجه العالم لحظة أو لن تحدث أبدًا للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

موقع تابناك الإخباري_وقال جونسون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إذا واصلنا المسار الحالي، فسترتفع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة أو أكثر بحلول نهاية القرن، ناهيك عما سيفعله ذلك في الجليد الطافي، سنرى التصحر والجفاف وفشل المحاصيل والتحركات الجماعية للبشرية على نطاق لم نشهده من قبل. ليس بسبب حدث أو كارثة طبيعية غير متوقعة ، ولكن بسببنا ، بسبب ما نقوم به الآن".

وفي خطابه ، قارن جونسون الإنسانية بطفلة تبلغ من العمر 16 عامًا – "تبلغ من العمر ما يكفي لإيقاع أنفسنا في مشاكل خطيرة".

وأضاف: "نعتقد أن شخصًا آخر سوف يزيل الفوضى التي نحدثها لأن هذا هو ما فعله شخص آخر دائمًا، نحن نهدم موائلنا مرارًا وتكرارًا من خلال التفكير الاستقرائي الذي جعلنا نفلت من العقاب حتى الآن، وبالتالي فإننا سوف نفلت من العقاب مرة أخرى".

قال جونسون: "أصدقائي، سن المراهقة للبشرية تقترب من نهايتها"، مضيفًا: "يجب أن نجتمع معًا في سن الرشد الجماعي".

ودعا جونسون المزيد من الدول إلى اتخاذ خطوات ، قائلاً إنه "من السهل أن تكون صديقًا للبيئة".