النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۲۳مشاهدات
‍ پ

الرئيس العراقي يناقش مع غوتيريش الاستعدادات للانتخابات العراقية وقضايا إقليمية ودولية

التقى الرئيس العراقي برهم صالح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
رمز الخبر: ۵۷۴۹۹
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن "صالح وغوتيريش ناقشا الاستعدادات للانتخابات العراقية وبحثا مجمل القضايا الإقليمية والدولية".

وفي بداية اللقاء هنأ الرئيس برهم صالح، أنطونيو غوتيرش لإعادة انتخابه أميناً عاماً للمنظمة، كما ثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الأمم المتحدة للعراق في مختلف المجالات، والدعم في المجال الانتخابي وتسهيل مهمة إرسال المراقبين من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.

ونوّه إلى أهمية الانتخابات المقبلة للشعب العراقي وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها.

كما أكّد الرئيس صالح ضرورة دعم الجهود من أجل ترسيخ أمن واستقرار العراق وشعبه، وأهمية العمل على تخفيف التوترات في المنطقة، وإعادة العراق لدوره المحوري فيها.

وشدد على وجوب تعزيز التكاتف الدولي في مواجهة تحديات العصر المتمثلة في مكافحة العنف والإرهاب، وكذلك مواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة التي باتت تُشكل تهديداً محدقاً لكل البشرية، مشيراً إلى أن العراق يتطلع بشدة نحو الدعم والخبرات الدولية في هذا الصدد من أجل دعم خططه الوطنية لإنعاش وادي الرافدين بيئيّاً وإرساء مفاهيم الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أشاد أنطونيو غويترش بالتقدم الذي يحرزه العراق، وجهوده الحثيثة لتخفيف توترات المنطقة، مؤكداً أن المنظمة الأممية ستواصل دعم العراق وعبر بعثتها في البلد وفي الأمم المتحدة من أجل دعم أمن واستقرار وازدهار الشعب العراقي.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي
وزير الخارجية الايراني لنظيره الفنزويلي: طهران لا تضع أي قيود على توسيع العلاقات مع فنزويلا
طوكيو ترحب بطلب تايوان للانضمام لاتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ
الرئيس العراقي يبحث ورئيس الوزراء الكويتي تعزيز التعاون ودعم استقرار المنطقة
طهران وأنقرة تتفقان على عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وأذربيجان وتركيا في طهران
بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا
حماس: الانتخابات القروية المجزأة استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية
صالح يؤكد لأردوغان أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة
الاحتلال يغلق وسط الخليل و"شارع بئر السبع" لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري
لافروف يلتقي وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة
الصحة العالمية تحذر: الهواء الملوّث يقتل الملايين ويفاقم انتشار كورونا
الرئيس الفنزويلي يدعو أمام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى إنشاء منظمة أممية جديدة
البيت الأبيض يرد على "اعتذار" بايدن لماكرون على خلفية "أزمة الغواصات"
الامم المتحدة: نرفض والمجتمع الدولي أي حديث عن تبديل الحكم المدني بالسودان إلى حكم عسكري
الرئيس صالح لعبداللهيان: العراق يسعى لان يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوب المنطقة
رئيس مجلس القضاء الأعلى يرد على تصريحات غوتيريش عن القصاص من قاتلي الشهيد الصماد
مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة داري
تحديات وفرص يواجهها أمن إسرائيل القومي
مفوضية الانتخابات تقيم حفل توقيع مدونة السلوك الإنتخابي في البصرة
محمد علي الحوثي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة يتفقدان الجرحى بالحديدة
رصد تشققات جديدة في البركان المتفجر في جزر الكناري وأكثر من 5 الاف شخص يخلون منازلهم
الرئيس رئيسي: لا نثق بوعود الحكومة الامريكية
الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا
المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني
وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن قطع العلاقات مع المغرب
سلمان بن عبد العزيز: إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا معها الى نتائج ملموسة
المجلس التنسيقي للقوائم يحذر من خطورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية على مراحل
الأردن يؤكد دعمه لمشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في العراق
طائرات القوة الجوية تنفذ ضربات مدمرة لأوكار داعش في كركوك
الجهاد الاسلامي تنظم وقفة تضامنية مع الاسرى شمال غزة