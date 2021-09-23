الرئيس العراقي يناقش مع غوتيريش الاستعدادات للانتخابات العراقية وقضايا إقليمية ودولية

التقى الرئيس العراقي برهم صالح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

موقع تابناك الإخباري_وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن "صالح وغوتيريش ناقشا الاستعدادات للانتخابات العراقية وبحثا مجمل القضايا الإقليمية والدولية".

وفي بداية اللقاء هنأ الرئيس برهم صالح، أنطونيو غوتيرش لإعادة انتخابه أميناً عاماً للمنظمة، كما ثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الأمم المتحدة للعراق في مختلف المجالات، والدعم في المجال الانتخابي وتسهيل مهمة إرسال المراقبين من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.

ونوّه إلى أهمية الانتخابات المقبلة للشعب العراقي وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها.

كما أكّد الرئيس صالح ضرورة دعم الجهود من أجل ترسيخ أمن واستقرار العراق وشعبه، وأهمية العمل على تخفيف التوترات في المنطقة، وإعادة العراق لدوره المحوري فيها.

وشدد على وجوب تعزيز التكاتف الدولي في مواجهة تحديات العصر المتمثلة في مكافحة العنف والإرهاب، وكذلك مواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة التي باتت تُشكل تهديداً محدقاً لكل البشرية، مشيراً إلى أن العراق يتطلع بشدة نحو الدعم والخبرات الدولية في هذا الصدد من أجل دعم خططه الوطنية لإنعاش وادي الرافدين بيئيّاً وإرساء مفاهيم الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أشاد أنطونيو غويترش بالتقدم الذي يحرزه العراق، وجهوده الحثيثة لتخفيف توترات المنطقة، مؤكداً أن المنظمة الأممية ستواصل دعم العراق وعبر بعثتها في البلد وفي الأمم المتحدة من أجل دعم أمن واستقرار وازدهار الشعب العراقي.



