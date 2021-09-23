الاحتلال يخطط لإنشاء "كنس" ومعابد يهودية في الضفة المحتلة

ويواصل الاحتلال السيطرة على أراضي الفلسطينيين من خلال عمليات التجريف وشق الطرق الاستيطانية ومصادرة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية.

كشفت مصادر لوسائل إعلام عبرية، اليوم الاربعاء، عن نية حكومة الاحتلال التخطيط لإنشاء كنس ومعابد لليهود في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

ویذکر انه قالت المصادر عبرية إن حكومة الاحتلال تعتزم إنشاء الكنس اليهودية وطرحها ضمن خطة الأولويات الوطنية للحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينت.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة، بدعوى وجود نقص في الكنس أو المباني المخصصة لإقامة الطقوس اليهودية، وأن ميزانية العام الحالي ستخصص للمستوطنات.

وتشهد مناطق الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، توسعاً كبيراً لم يقتصر على المستوطنات والشوارع، بل المجمعات التجارية الكبرى لشركات يهودية التي أُقيمت لخدمة المستوطنين.

ويواصل الاحتلال السيطرة على أراضي الفلسطينيين من خلال عمليات التجريف وشق الطرق الاستيطانية ومصادرة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية.