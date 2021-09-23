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في لقاءه مع امیر عبداللهيان؛ وزير الخارجية السوري يشيد بالدعم الايراني لسوريا

وفي إشارة إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنفيذ الخطط المتفق عليها ، دعا وزير الخارجية الايراني نظيره السوري لزيارة طهران.
رمز الخبر: ۵۷۴۸۵
تأريخ النشر: 23 September 2021

أشاد وزير الخارجية السوري خلال لقاءه مع نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا معربا عن استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى دمشق.

ویذکر ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان و نظيره السوري فيصل المقداد بحثا خلال اجتماع قصير عقد ظهر الاربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق .

وقدم وزير الخارجية السوري خلال الاجتماع تقريراً بشان آخر التطورات في سوريا معربا عن شكره للدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى سوريا.

واشار فيصل المقداد الى الزيارة الاخيرة التي قام بها امير عبداللهيان الى دمشق معربا عن استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة .

وأكد أميرعبد اللهيان في اللقاء على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة منددا بالتدخل الأجنبي في سوريا والذي يتعارض مع إرادة الحكومة والشعب في هذا البلد.

وفي إشارة إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنفيذ الخطط المتفق عليها ، دعا وزير الخارجية الايراني نظيره السوري لزيارة طهران.

كما دعا أمير عبد اللهيان إلى تمهيد الارضيات اللازمة لتواجد النشطاء والتجار للقطاع الخاص الإيراني في سوريا.

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