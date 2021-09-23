بالصور: استعراض بحري لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي

أجرت القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية، اليوم الاربعاء، عرضاً بحرياً في مياه الخليح الفارسي بمشاركة 650 قطعة بحرية حربية وذلك في اليوم الثالث من أسبوع الدفاع المقدس.

وفي تصريح على هامش هذا العرض البحري في بوشهر، قال قائد المنطقة البحرية الثانية التابعة لحرس الثورة الاسلامية لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن العرض البحري في الخليج الفارسي يظهر استعداد قوات التعبئة الشعبية والعسكرية للقيام بالمهام، مشيرا الى مشاركة سفن التعبئة البحرية والقتالية للمنطقة البحرية الثانية في هذا العرض.

ونوه الى أن التعبئة البحرية تقوم بتوفر الأمن، وقال: ان التعبئة البحرية تشارك في ارساء أمن المياه الإقليمية في الخليج الفارسي مع البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية وهي على استعداد تام لتنفيذ المهام.

واشار إلى استعداد القوات البحرية لحرس الثورة للقيام بمهام دفاعية عن الحدود البحرية في الخليج الفارسي، وقال: إن بحرية حرس الثورة بجنودها الشجعان إلى جانب المعدات العسكرية المتطورة، في ذروة الدفاع وتنفيذ المهام.

ونوه الى ان الخليج الفارسي آمن للأصدقاء وغير آمن للأعداء، وقال: تتم مراقبة جميع تحركات الأعداء في الخليج الفارسي وفي حال حدوث أي خطأ في الحساب، سيتم التعامل معهم بحزم.