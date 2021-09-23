سلطات البلاد تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية اعتبارا من اليوم.

موقع تابناك الإخباري_ويفرض القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إغلاقا فوريا للمجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي.

واجتمع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبدالمجيد تبون، لدراسة "التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، بحسب الوكالة.

وكانت الجزائر أعلنت أواخر أغسطس الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الأخير بأنه "لم يتوقف يوماً عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة منذ استقلال الجزائر" في 1962.

ورد المغرب بالإعراب عن "أسفه لهذا القرار غير المبرّر تماماً"، مؤكدا أنه "يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".

وتشهد علاقات الجارين توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.