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سلمان بن عبد العزيز: إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا معها الى نتائج ملموسة

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المجتمع الدولي يواجه تحديات تتطلب تعزيز التعاون بين جميع الدول.
رمز الخبر: ۵۷۴۷۷
تأريخ النشر: 22 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المجتمع الدولي يواجه تحديات تتطلب تعزيز التعاون بين جميع الدول.

وتحدث بن عبد العزيز في كلمة بلاده التي ألقاها اليوم عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن أن "السعودية ملتزمة بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها التي تهدف إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات سلميًا وعدم التدخل في شؤون الدول".

وأضاف أن السعودية قامت بدور حيوي في الاستجابة العالمية لجائحة كورون، مشيراً إلى أن المملكة دعمت الجهود العالمية لمواجهة جائحة كورونا بمبلغ 500 مليون دولار إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة.

وتابع سلمان بن عبد العزيز قائلا: "السعودية مستمرة بأداء دورها في دعم الدول الأكثر احتياجًا وهي من أكبر 3 دول مانحة للمساعدات على مستوى العالم، كما أنها تلعب دورًا أساسيًا في استقرار أسواق النفط بما يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين".

وأضاف:" قدمت المملكة مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم أبرزها مبادرات "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

وعن سياسة بلاده الخارجية قال الملك السعودي: "سياستنا الخارجية تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار ودعم الحلول السلمية وتهيئة ظروف التنمية". وشدد على أن المملكة تدعم بقوة جهود التوصل إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية

واستطرد أن " السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأكد الملك السعودي بأن السعودية تلتزم بمبادئ الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وأضاف أن" إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة".

وشدد سلمان بن عبد العزيز على أن المملكة "مستمرة في التصدي للفكر المتطرف القائم على الكراهية والإقصاء، ولممارسات الجماعات الإرهابية".


         

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