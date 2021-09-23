سفير الكويت بعد لقائه ميقاتي: سنبقى بجانب لبنان وحريصون على امنه واستقراره

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم الاربعاء، في مقر رئاسة الوزراء سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

موقع تابناك الإخباري_وقال القناعي في تصريح صحفي بعد اللقاء: قدمت للرئيس ميقاتي تهنئة دولة الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس النيابي، وأعربت له عن أملنا أن تتكلل جهود هذه الحكومة بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الشقيق، كما سلمته رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وأعربت له أن الكويت ستبقى دائماً الى جانب لبنان وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره.

وردا على سؤاله حول "هل يمكن اعتبار هذه الزيارة فاتحة خير لإعادة الكويت الى لبنان؟" أجاب: الكويت لم تدخر وسعاً، لا في الماضي ولا في المستقبل، في تقديم ما هو ممكن للبنان الشقيق بهدف استقراره ورفاهية شعبه.