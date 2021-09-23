ماكرون يقرر إعادة السفير الفرنسي إلى واشنطن الاسبوع القادم بعد مكالمة هاتفية مع بايدن

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عودة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، فيليب إتيان، إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعد تواصله مع جو بايدن بشأن أزمة الغواصات الأسترالية، بحسب بيان مشترك صادر عن الاليزيه والبيت الأبيض.

موقع تابناك الإخباري_وكان قد أكد المتحدث بإسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أن ماكرون وبايدن سيجريان اتصالاً اليوم حول التوترات الدبلوماسية التي برزت بين باريس وواشنطن في الأيام الأخيرة، في ظل قرار حكومة أستراليا إلغاء صفقة غواصات هائلة مع فرنسا.

وتوافق ماكرون وبايدن خلال مكالمة هاتفية، اليوم الاربعاء، على أن اجراء مشاورات مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه تفادي أزمة الغواصات الاسترالية.

واورد البيان أن "الرئيس بايدن ابلغ ماكرون التزامه الدائم في هذا الصدد" مضيفا أن الرئيسين الامريكي والفرنسي اللذين سيلتقيان "في اوروبا نهاية شهر تشرين الاول/اكتوبر"، "قررا اطلاق عملية تشاور معمق تهدف الى تأمين الظروف التي تضمن الثقة".

اعتبر بايدن ان "من الضروري أن يكون الدفاع الأوروبي أقوى وأكثر كفاءة" للمساهمة في الأمن عبر المحيط الأطلسي وإكمال "دور الحلف الأطلسي".

وأضاف البيان الذي صدر عن الاليزيه والبيت الأبيض أن الولايات المتحدة "تؤكد مجدداً أن التزام فرنسا والاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادىء له أهمية استراتيجية".