مشاهد جوية لآلاف المهاجرين الهايتيين على جانبي الحدود بين المكسيك وتكساس

وثقت لقطات مصورة بطائرات من دون طيار مشاهد آلاف المهاجرين الهايتيين على جانبي الحدود بين المكسيك وتكساس.

موقع تابناك الإخباري_ويمكن رؤية المخيمات التي أقامها المهاجرون بالقرب من جسر ديل ريو الدولي.

تقلصت الخيارات أمام المهاجرين حيث كثفت حكومة الولايات المتحدة رحلات الطرد إلى هايتي يوم الثلاثاء، وبدأت المكسيك في تسيير طائرات لترحيل البعض بعيدا عن الحدود.

ويشكّل الهايتيون غالبية ما يقرب من 15 ألف شخص عبروا نهر ريو غراندي، للوصول إلى المخيم. كان هؤلاء يعيشون في تشيلي ودول أخرى في أميركا الجنوبية. وقرروا التوجه نحو الولايات المتحدة بعد أن سمعوا أن إدارة بايدن ستسمح لهم بالدخول، بعد إجراءات الحماية التي قدمتها إدارة بايدن إلى الهايتيين الذين كانوا موجودين في الولايات المتحدة قبل 29 تموز/ يوليو.

وتطبق إدارة بايدن سياسة إعادة معظم الهايتيين من خلال عملية الترحيل الرسمية، حيث يتم طردهم بموجب المادة 42. وأمر قاضٍ فيدرالي إدارة بايدن الأسبوع الماضي بالتوقف عن استخدامها، بدءاً من نهاية أيلول/ سبتمبر، غير أن الإدارة استأنفت الحكم.

وأظهرت أحدث الأرقام أن أقل من 8 آلاف لاجئ فقط وصلوا خلال الأشهر الـ11 الماضية إلى البلاد.