حماس: اتفاقية الاطار بين أمريكا والاونروا تضر بالقضية وباللاجئين

أكدت حركة حماس أن اتفاقية الاطار بين أمريكا ومنظمة الانوروا هدفها المفترض تنفيذه هو ترتيب وتنظيم تبرع أمريكا للاونروا والعمل على سد العجز في ميزانية الاونوروا.

وأوضح عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس عاطف عدوان لموقع تابناك للأخبار أن "واقع تنفيذ الاتفاقية يضر بالقضية الفلسطينية وباللاجئين الفلسطينيين بمعنى أنها مشروطة".

وشرح عدوان أن "أموال امريكا للاونروا اصبحت ذات معنى سياسي مخالف لمبدأ الحيادية الذي تنص عليه الامم المتحدة وجميع المنظمات المرتبطة بها"، مؤكدا أن ما يحدث يعطي لامريكا القدرة على التأثير عم انشطة الاونروا بما يخدم العدو الصهيوني.