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عضو مجلس السيادة الانتقالي يعود من السعودية بعد مباحثات إتفاق السلام والتحول الديمقراطي

عاد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الطاهر أبو بكر حجر صباح الى الخرطوم قادما من السعودية، بعد زيارة استغرقت سبعة أيام تلبية للدعوة السعودية، رافقه خلالها كل من وزيري النقل ميرغني موسى والمعادن محمد بشير عبدالله.
رمز الخبر: ۵۷۴۵۹
تأريخ النشر: 22 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وكان لدى استقباله بمطار الخرطوم الدولي الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة.

وأوضح الطاهر حجر في تصريح صحفي عقب عودته بأن "الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس حيث التقى الوفد وزير خارجية السعودية والتقى الوزراء المرافقين بنظرائهم في المملكة وتمت مناقشة جانب التعدين بين البلدين".

وشملت الزيارة اجتماعات ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وزيارة الأجهزة الأمنية وكيفية التعاون في الفترة الانتقالية مع السودان خاصة جانب اتفاقية السلام.

وأكد حجر أن "الزيارة حققت أهدافها خاصة في ما يتعلق بدعم السعودية للسودان ومسائل اتفاق السلام والتحول الديمقراطي.

إلى ذلك أدان حجر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استهدفت مسيرة التحول الديمقراطي ،وقال "هذا سلوك مشين من فلول النظام البائد يستهدف تقويض الفترة الإنتقالية، مؤكدا "حرص كافة مكونات الفترة الإنتقالية ومجلس السيادة للتصدي لمثل هذا الإستهداف".

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