محادثات مرتقبة بين ماكرون وبايدن بشأن أزمة الغواصات المفتوحة

موقع تابناك الإخباري_يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة المفتوحة بين باريس وواشنطن حول فسخ أستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال.

وقال أتال في ختام اجتماع لمجلس الوزراء إن ماكرون وبايدن سيجريان خلال مكالمة هاتفية لم يحدد توقيتها سيتم "تبادل توضيحات" من أجل "توضيح الظروف التي تقرر بموجبها إصدار الإعلان وأيضًا لتوضيح شروط إعادة انخراط أميركا في علاقة بين حلفاء".

ويأتي الاتصال في خضم أزمة بين فرنسا من جهة/ والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، بعدما أعلنت الدول الثلاث الأربعاء الماضي إطلاق شراكة استراتيجية لمواجهة الصين تتضمن تزويد كانبيرا غواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الاسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.