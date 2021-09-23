الملك عبد الله: يجب دعم اللبنانيين للنهوض من أزمتهم

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني أنه "يجب ​دعم​ ​اللبنانيين​ للنهوض من أزمتهم".

موقع تابناك الإخباري_وأشار عبدالله الثاني خلال كلمتة المسجلة، اليوم الاربعاء، في اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة​ المنعقدة في نيويورك بدورتها الـ 76، الى أن "الأردن يدعم بشكل دائم العمل المشترك والشراكات لتحقيق الأمن والاستقرار".

أضاف: "ندرك حجم الصعوبات لكننا نؤمن بأن هناك فرصا كبيرة لعالم أفضل، ونؤكد على أهمية حل الدولتين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابع ​الملك عبدالله​ الثاني قائلا: "تحركنا الجماعي ضروري لمواجهة التطرف و​الإرهاب​، ونحن ندرك خطر ​التغير المناخي​، ويجب تطوير طرق جديدة لمواجهة التغير المناخي".