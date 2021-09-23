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السيد الحكيم يؤكد على أحقية القضية الفلسطينية رغم محاولات حرف المسار: فلسطين هي الاتجاه والبوصلة

أكد رئيس قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، على أحقية القضية الفلسطينية رغم محاولات حرف المسار عنها بافتعال أزمات اخرى.
رمز الخبر: ۵۷۴۵۱
تأريخ النشر: 22 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وخلال استقبال السيد الحكيم لوفد علماء من فلسطين الحبيبة ولبنان الذي يزور العراق تزامنا مع أربعينية الإمام الحسين "عليه السلام"، أشاد بحسن توقيت الزيارة والرسائل الإيجابية التي أطلقتها.

وقال السيد الحكيم: أثنينا على صمود الشعب الفلسطيني ومواجهته للإستهداف الممنهج لعقيدته وأرضه وانتمائه، وقلنا إن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي يُستهدف لإسلامه وانتمائه لأرضه، مما يجعل فلسطين قضية الإسلام والمسلمين الأولى.

وأضاف: قلنا أيضا إن فلسطين هي الاتجاه والبوصلة وأشرنا إلى أحقية القضية على الرغم من محاولات حرف المسار عنها بافتعال أزمات اخرى.

وبين رئيس قوى الدولة الوطنية، انه إستذكر مع الحضور مواقف مراجع الدين العظام مع القضية الفلسطينية لاسيما موقف الإمام الراحل السيد محسن الحكيم حين دعا لنصرة الشعب الفلسطيني وأبرق إلى الحكام والملوك طالبا منهم نصرة فلسطين فضلا عن فتاواه بجواز الدفاع عن فلسطين واعتباره المقتول في هذه المعركة شهيدا وجواز دفع الزكاة لدعم القضية الفلسطينية وغيرها.

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