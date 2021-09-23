مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي: الاحتلال يعمل جاهدًا على تقسيم ساحات الأقصى

قال مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي، أحمد أبو حلبية، أن في هذا الشهر بالذات (أيلول) من كل عام هناك أعياد يهودية بدءًا من ما يسمى بعيد رأس السنة العبرية ثم "عيد الغفران" ثم "عيد العرش"، مشيرًا الى أن الاحتلال الاسرائيلي يستغل هذه المناسبات خاصة في هذا العام ليكثف من اقتحاماته بأعداد كبيرة للمسجد الاقصى مبارك.

وأضاف أبو حلبية في تصريح لتابناك، أن في هذا العام بالذات، أقدم العدو الصهيوني على اتخاذ خطوات خطيرة جدًا وهي إقامة الصلوات والشعائر التلمودية علانية داخل ساحات المسجد الأقصى وقدّم ما يسمى القرابين النباتية ونفخ في البوق وهذا يؤكد أن هذا العدو الصهيوني يعمل جاهدًا على فرض التقسيم المكاني في داخل ساحات المسجد الاقصى المبارك.

وحمل مستوطنون اليوم الاربعاء، ما تسمى ثمار (عيد العُرش) وسعف النخيل ورقصوا بها وغنوا بصوت عالٍ أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى.