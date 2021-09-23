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حماس: تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية دليل إرادة حية لدى الشعب

رمز الخبر: ۵۷۴۴۶
تأريخ النشر: 22 September 2021

أكدت حركة حماس أن تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية دليل على الإرادة الحية للشعب الفلسطيني.

موقف حماس جاء على لسان القيادي مشير المصري في تصريح لتابناك حيث قال، "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسكت عن الجرائم بحق أرضه ومقدساته"، مشيرا إلى أن "سياسة التنسيق الامني لم تضع حاجزا دون الارادة الحية لدى الشباب الثائر في الضفة الغربية".

وأضاف المصري، "إن خيار المقاومة هو الخيار الكفيل بلجم سياسات الاحتلال أمام فشل كل الرهانات على خيارات التسوية والمفاوضات مع المحتل".

 

*دخول البترول الى لبنان إنتصار للارادة الحرة

شددت حركة حماس على أن الارداة القوية هي التي تخترق معادلات المستحيل وأن محاولات دول الاستكبار العالمي لفرض وصايتها على لبنان تفشل أمام الارادة الحرة للشعب اللبناني".

وأكد القيادي في الحركة مشير المصري في تصريح لموقع تابناك للأخبار بأن الشعب اللبناني فرض أجندته على العدو الصهيوني الذي يترصد للسفن الاسلامية في البحار والمحيطات.

ولفت الى ان "إرادة المقاومة هي التي تضع حدا وتلجم سياسات العدو الصهيوني في اي بقعة.

وتابع لتابناك قائلا: "لا شك ان دخول البترول الى لبنان على مرأى ومسمع الدول التي لا تريد الخير الى لبنان هو انتصار للبنان وللارادة الحرة".

وأكد المصري أن بإمكان اللبنانيين أن يقولوا للأعداء اننا بالمرصاد ونسعى الى إنتزاع الحياة من أنياب الدول التي لا تريد الخير الى لبنان الشقيق".

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