رصد تشققات جديدة في البركان المتفجر في جزر الكناري وأكثر من 5 الاف شخص يخلون منازلهم

رصدت تشققات جديدة في بركان "كومبري فييخا" المتفجر في جزر الكناري الإسبانية، مما زاد كميات الحمم المتدفقة منه ودفع 500 شخص إضافيين إلى إخلاء منازلهم.

موقع تابناك الإخباري_وأجبر البركان الذي بدأ ثورانه عصر الأحد الفائت، ما مجموعه ستة آلاف شخص على إخلاء منازلهم، وقد دمرت حممه عددا كبيرا من المنازل والأراضي وغطت مساحات كبيرة.

وحسب القمر الاصطناعي الأوروبي لمراقبة الأرض "كوبرنيكوس"، فقد أدى البركان إلى تدمير 166 مبنى و103 هكتارات غطتها الحمم المتدفقة.

ويقع البركان في جنوب لابالما، وهي واحدة من الجزر السبع التي يضمها أرخبيل الكناري.

وصباح أمس الثلاثاء، أُجبر 500 شخص إضافيا على إخلاء منازلهم، وفق لورينا هرنانديز لابرادور، مستشارة بلدية لوس يانوي دي أريداني البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة والمتضررة بشدة من جراء البركان.